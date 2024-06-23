Накидался коктейлями и ушел в отрыв: женатый на Арнтгольц Богатырев обнимал и ласкал незнакомку в баре

В 2020 году актриса Татьяна Арнтгольц вышла замуж за актера Марка Богатырева. Спустя год у пары родился сын Данила, и фанатам казалось, что в отношениях супругов царит идиллия. Но недавно звезду сериала «Кухня» застукали за «жаркими» танцами с незнакомой девушкой.

39-летний актер никогда не скрывал своей любви к представительницам слабого пола. До женитьбы он рассказывал, что предпочитал отношения без обязательств, в которых его привлекали общение и романтика.

После брака с Татьяной все думали, что Богатырев остепенится. Но видимо в нем взыграла армянская кровь.

Артиста застали в одном из баров Москвы с привлекательной блондинкой. Марк танцевал с девушкой, гладил ее по бедрам и обнимал.

«Накидался коктейлями и ушел в отрыв», — пояснили в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты заметили, что Богатырев танцевал с неизвестной красоткой без обручального кольца на безымянном пальце.

Первым мужем Арнтгольц был актер Иван Жидков, которому она родила дочь Марию. Пара развелась летом 2013 года, но бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения.

Для Марка Богатырева брак с актрисой стал первым.

Ранее Татьяна Арнтгольц раскрыла истинную причину ухода из телепередачи «Жди меня». Подробнее читайте здесь.