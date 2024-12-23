Актер Марат Башаров заявил, что бывшая жена Елизавета хочет к нему вернуться. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам актера, он тяжело переживал развод со второй супругой. Марат не хотел расставаться и делал все, чтобы это избежать. Экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. Однако недавно Елизавета захотела вернуться к Марату.

«Я пытался сохранить семью, очень переживал, пытался вернуть семью. Так получилось, что мы остались друзьями, воспитываем ребенка. А недавно моя бывшая жена написала мне: «Может быть, вернем, может, все сначала?». Быть может, раньше, если бы я не встретил свою невесту, я, наверное, побежал бы, даже не раздумывая», — высказался артист.

Напомним, сейчас Марат состоит в отношениях с актрисой Асей Борисовой.

Ранее Марат Башаров эмоционально отреагировал на новости о побеге дочери из-за его пьянства. Подробности читайте в этой новости.

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