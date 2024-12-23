«Супруга ее я одобрил»: дочь звезды «Ускоренной помощи» Олега Акулича вышла замуж

Актер Олег Акулич, получивший популярность благодаря комедийным проектам, отдал замуж старшую дочь. Он отметил, что уже ждет, когда ему подарят внуков.

Свадьба состоялась еще летом этого года, однако звезда «Ускоренной помощи» не афишировал событие. Об этом он решил рассказать только перед своим юбилеем — 23 декабря ему исполняется 65 лет. Олег поделился, что супруг 32-летней дочери хороший человек.

«Супруга ее я одобрил: непьющий, некурящий, спортсмен. Надеюсь, и дедушкой меня скоро сделают», - рассказал актер в интервью Леди Mail.

К слову, старшая дочь Акулича живет не в России. Но, несмотря на это, с отцом ей удается часто общаться. Благодаря гастролям артиста в Белоруссии они даже видятся. По словам Олега, у них хорошие отношения.

Отметим, что у актера также есть младшая дочь – ей 14 лет. Она родилась в его втором браке. Акулич признался, что у девочки нет желания продолжать его дело и поступать в театральное. Школьница пока хочет пойти в медицину.

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