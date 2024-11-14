«Фейк и желтуха!»: Башаров эмоционально отреагировал на новости о побеге дочери из-за его пьянства

Актер Марат Башаров опроверг информацию о том, что его дочь Амели сбежала из-за пьянства отца. Он назвал эти новости фейком и отметил, что наследница находится с ним.

В начале ноября в СМИ распространились сообщения, что дочь ведущего «Битвы экстрасенсов» убежала из дома. Ссылались представители прессы на страницу девушки в соцсети, где она рассказывала о приставаниях папы в нетрезвом виде. Однако никаких дополнительных комментариев по этой истории не поступало.

Портал Super связался с Маратом и выяснил, что произошло на самом деле. В беседе с журналистами актер заявил — никакого побега не было.

«Это все фейк и желтуха! Моя дочь со мной и никуда не бежала! Сейчас мы вернулись с ней с гастролей с новым спектаклем», - отметил Башаров.

Напомним, что Амели родилась, когда Марат был в отношениях с Елизаветой Круцко. Однако долго актер с ней не был. В 2014 году он женился на Екатерине Архаровой, а после в 2017 году сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Обе женщины обвиняли Башарова в насилии.

Ранее Марат Башаров публично извинился перед бывшими женами за избиения.