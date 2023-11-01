Актер Максим Виторган внезапно заговорил о «стукачах»

Актер театра и кино Максим Виторган долгое время не мог определиться с эмиграцией, но наконец решился и подтвердил, что переехал в Израиль. При этом он подчеркнул, что его отъезд не будет долгим.

Кроме этого, артист сделал несколько громких заявлений, которые были многими восприняты неоднозначно. В частности, Виторган внезапно высказался о так называемом «деле врачей».

«Стукачи всегда у нас в почете», – написал в соцсетях Виторган.

Кроме того, как пишет Утро.ру, Витоган после обострения кризиса на Ближнем Востоке отказался от своих пацифистских взглядов. При этом он прокомментировал события в Израиле цитатой организатора Холокоста.

Ранее мы писали, что Максим Виторган вернулся в Россию и предлагает билеты на свои спектакли. Неизвестно, насколько хорошо идут дела у актера, однако он рекламирует постановки с его участием в своих же социальных сетях.

Также стало известно, что Виторган встречается с 23-летней выпускницей МГИМО. Она младше актера на 28 лет и является ровесницей сына артиста. Пару сняли папарацци после спектакля театре «Квартет», где Виторган играет главную роль. Судя по кадрам, Виторган прогуливался с девушкой по центру Москвы.