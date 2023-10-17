Максим Виторган вернулся в Россию и предлагает билеты на свой спектакль

Российский актер театра и кино Максим Виторган вернулся в Россию. В своем профиле в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) он предлагает билеты на свои спектакли.

Виторган покинул страну и уехал в Израиль в прошлом году.

После недавних событий в Израиле публика долго спорила, вернулся ли артист на Родину. Выяснилось, что все-таки он сейчас в России и активно участвует в спектаклях.

Неизвестно, насколько хорошо идут дела у Виторгана в России, однако он предлагает билеты на спектакли в своих же социальных сетях.

Виторган ранее признался, что никуда из России не уезжал и продолжает жить в Москве с 1979 года. При этом актер стал все реже появляться на светских вечеринках. Кроме того, его вместе со старшим сыном заметили в Израиле.

Отметим, что сын Виторгана Даниил, отслуживший в израильской армии и демобилизовавшийся в сентябре 2023 года, в настоящее время находится в Тель-Авиве и переживает, что может быть призван в ЦАХАЛ на фоне обострения палестино-израильского кризиса.