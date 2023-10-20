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14:54, 20 октября 2023
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Младше на 28 лет: стало известно о юной избраннице Максима Виторгана

SHOT: Максим Виторган встречается с 23-летней выпускницей МГИМО.

Младше на 28 лет: стало известно о юной избраннице Максима Виторгана

© Starface.ru

Максим Виторган встречается с 23-летней выпускницей МГИМО, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актера Максима Виторгана сняли папарацци с его новой возлюбленной. Отмечается, что пару поймали после спектакля театре «Квартет», где он играет главную роль. Судя по кадрам, Виторган прогуливался с девушкой по центру Москвы держась за руку и обнимал ее, пока возлюбленная ждала такси.

Как выяснили журналисты, новой пассией Виторгана оказалась 23-летняя выпускница МГИМО, она младше актера на 28 лет и является ровесницей сына артиста. Девушка родилась в Кургане и училась по направлению «Политическая психология и конфликтологи», а сейчас преподает английский дошкольникам.

Младше на 28 лет: стало известно о юной избраннице Максима Виторгана

© Telegram-канал SHOT

Напомним, Максим Виторган был женат три раза - он состоял в браке с актрисой Викторией Верберг, маркетологом по имени Наталья и Ксенией Собчак. Брак с телеведущей продлился 6 лет, в этом союзе у них родился сын Платон.

Ранее мы писали о том, что звезда «ДОМа-2» Олеся Малибу разводится с мужем спустя месяц после свадьбы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Теги:
Максим Виторган
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