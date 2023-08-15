Раздул настоящую драму: юрист поймал безработного Максима Виторгана на лжи о ситуации в России

Актер Максим Виторган пожаловался на то, что ему якобы запретили работать в России. При этом звезда «Дня радио» видит в этом политическую подоплеку. Адвокат Андрей Князев подверг критике позицию знаменитости и опроверг саму вероятность подобных явлений в стране, пишет Telegram-канал BLITZ+.

Работы у Виторгана в России не прибавилось. Актер, потерявший источники дохода, в скором времени рискует потерять и лояльность аудитории из-за агрессивной позиции по отношению к соотечественникам. При этом ситуация с его безработицей продолжает обрастать все новыми и новым подробностями.

Артист сетовал на то, что ему не позволяют трудиться на родине. Однако, по слова Князева, в стране нет и не может быть подобного запрета. Оно противоречит действующему законодательству. Поэтому политика в плане поиска работы не причем, хоть и действительно ролей у Виторгана не прибавилось.

Похоже, что актера просто игнорируют продюсеры. И дело опять же, может быть, не в политике, а в том, что он не устраивает их с профессиональной точки зрения, считает юрист. Но для самого Виторгана это повод в очередной раз представить все в драматическом свете.

Ранее 32-летняя избранница Максима Виторгана Нино Нинидзе рассказала в Сети о своем опасном недуге. Оказалось, что женщина страдает от дислексии. Она призналась в этом во время интервью. Знаменитость, отвечая на вопрос про книги, заявила, что не может фокусировать внимание во время чтения. При этом сниматься в кино, по утверждению звезды, данный недуг не мешает — ситуации бывают разные, отметила Нинидзе.