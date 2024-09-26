Актер Максим Матвеев вышел в свет с новой прической и в очках. Об этом сообщает Газета.Ru.

Заслуженный артист России Максим Матвеев появился на ужине в честь премьеры нового сезона сериала «Триггер». Напомним, Матвеев играет в картине главную роль — психолога Артёма Стрелецкого.

Матвеев вышел в свет в новом имидже — он отрастил волосы и надел очки в контрастной оправе. Для выхода Матвеев выбрал джинсовую куртку, белую рубашку, черный галстук и темные брюки.

На кадрах, размещенных журналистами, видно, что Матвеев позирует рядом с коллегой Анастасией Уколовой.

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