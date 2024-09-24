Пришла в ажурном платье и шубе: Наталья Водянова удивила образом на показе в Париже

Накануне состоялось открытие Недели моды в Париже. В рамках мероприятия прошел показ Dior, в котором приняли участие многие знаменитости. 42-летняя модель Наталья Водянова покорила присутствующих провокационным образом. Об этом сообщает Woman.ru и публикует соответствующие кадры.

24 сентября модельер Мария Грация Кьюри представила в садах Музея Родена в Париже свою коллекцию на сезон весна-лето 2025 для модного Дома Christian Dior. На показе собрались многие знаменитости, среди которых была и Наталья Водянова. Модель поддержала тренд на стиль бохо и надела белое ажурное платье из молочной шерсти и удлиненный жилет из овчины, дополнив образ белой сумкой. Прозрачный наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Она также сделала яркий макияж и распустила волосы.

Кроме того, на показе появилась 43-летняя актриса Натали Портман, которая выбрала дерзкий образ. Артистка надела черный бархатный топ с корсетом, бомбер с короткими рукавами в тон и блестящую мини-юбку, подчеркнувшую ее стройные ноги. Знаменитость дополнила образ чокером на нитке и байкерскими сапогами. 28-летняя актриса Аня Тейлор-Джой появилась на мероприятии в бежевом вязаном топе и прозрачной белой юбке длины миди, дополнив образ массивными черными ботинками. Звезда сериала «Ход королевы» стала амбассадором Dior в 2021 году. Также среди присутствующих были замечены и другие знаменитости.

Ранее мы писали о том, что Наталья Водянова в платье с драгоценностями появилась с мужем на показе Vogue World в Париже.