Леди Гага в образе Харли Квинн появилась с женихом на показе «Джокера» в Лондоне. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

25 сентября в Лондоне прошла премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и певица, которая исполнила главную роль. Леди Гага появилась на красной дорожке в образе своей героини Харли Квинн. Она была в красно-черном парике, платье от Celine by Hedi Slimane с глубоким вырезом. Также певица сделала макияж, как у Харли, и надела украшения от Tiffany&Co.

На красной дорожке появился избранник артистки. Майкл Полански отдал предпочтение деловому стилю, надев черный костюм, белую рубашку и галстук.

Пара не скрывала своих чувств, охотно общаясь с журналистами. Также певица продемонстрировала обручальное кольцо.

Ранее певица Леди Гага появилась на премьере «Джокера» в Венеции в шляпе с рогами. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что пользователи Сети раскритиковали модель Кейт Мосс после появления на модном показе.