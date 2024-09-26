Леди Гага в образе Харли Квинн появилась с женихом на показе «Джокера» в Лондоне
© ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
Леди Гага в образе Харли Квинн появилась с женихом на показе «Джокера» в Лондоне. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.
25 сентября в Лондоне прошла премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и певица, которая исполнила главную роль. Леди Гага появилась на красной дорожке в образе своей героини Харли Квинн. Она была в красно-черном парике, платье от Celine by Hedi Slimane с глубоким вырезом. Также певица сделала макияж, как у Харли, и надела украшения от Tiffany&Co.
На красной дорожке появился избранник артистки. Майкл Полански отдал предпочтение деловому стилю, надев черный костюм, белую рубашку и галстук.
Пара не скрывала своих чувств, охотно общаясь с журналистами. Также певица продемонстрировала обручальное кольцо.
Ранее певица Леди Гага появилась на премьере «Джокера» в Венеции в шляпе с рогами. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что пользователи Сети раскритиковали модель Кейт Мосс после появления на модном показе.