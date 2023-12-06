Была в хорошем настроении: Елизавета Боярская вышла в свет после выписки отца из больницы
Актриса Елизавета Боярская вышла на красную дорожку после выписки отца .
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Актриса Елизавета Боярская, дочь известного российского актера Михаила Боярского, нечасто появляется на публике. В этот раз она вышла в свет после сложных для семьи событий — звездный отец был госпитализирован из-за инфаркта.
Медикам удалось стабилизировать состояние артиста. Сейчас он находится дома на восстановлении. В связи с этим Елизавета смогла уехать к себе домой в Москву, пишет The Voicemag.
Вернувшись в столицу РФ, актриса побывала на премьере фильма «110». Она появилась на красной дорожке в белом удлиненном свитере и черной юбке с кружевом. На ногах звезды были высокие сапоги. Также на кинодиве красовались эффектные массивные серьги и кулон. В картине Боярская сыграла одну из ключевых ролей. Несмотря на ситуацию с отцом, Елизавета была в хорошем настроении.
Ранее Михаил Боярский рассказал, как чувствует себя после выписки. По словам актера, он чувствует себя хорошо и постепенно идет на поправку.