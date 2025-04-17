Актер Кирилл Сафонов признался, что жив и здоров благодаря Саше Савельевой. Кирилл трогательной обратился к супруге в соцсети.

Кирилл и Саша уже несколько лет живут в Израиле. Однако иногда певица прилетает в Россию на мероприятия. На днях Савельева стала гостьей премии журнала The Voice. В личном блоге она поделилась снимком с мероприятия, восхитив супруга.

Кирилл признался, что нуждается в Саше. По его словам, благодаря Савельевой он до сих пор жив и продолжает выходить на сцену.

«Саша помогла мне пройти и огонь, и воду, и медные трубы. То, что я до сих пор жив и здоров, и стою перед вами на этой сцене — это целиком и полностью ее заслуга», — заявил актер.

Также Кирилл вспомнил о спектакле «Обратный билет», в котором играет вместе с женой. В конце 2024 года постановка была показана в Израиле и Германии.

Ранее певица Саша Савельева снялась с мужем Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывшая жена Паши Техника уехала вместе с шестилетним сыном из России.