Бывшая жена Паши Техника уехала вместе с шестилетним сыном из России

Ева Карицкая, бывшая супруга ныне покойного рэпера Паши Техника, улетала из России весте с шестилетним сыном. Пунктом назначения стал Таиланд, где семья раньше любила отдыхать.

Карицкая поделилась последними новостями из своей жизни в Telegram-канале. Она записала кружок после заселения в отель. По словам экс-супруги Техника, ей и ее сыну уже хочется домой. Тем не менее Ева планирует пробыть на островах более месяца. Она надеется, что ее настроение улучится после визита подруг в Таиланд.

«Если честно, то очен хочется домой в Москву. Он (сын — прим. Ред.) сказал, что это деревня какая-то. Не знаю, пляж не заценил. Пхукет тоже не заценил. Не знаю, может, это первый день. Я, если честно, не знаю, как мы полтора месяца здесь будем жить. Не имею представления. Жду, когда мои подруги прилетят, чтобы было не так грустно и тоскливо. Опять поплакала, опять посмотрела фотографии», — поделилась Карицкая.

Ранее сестра рэпера Гуфа жестко высказалась после публикации интервью с Евой Карицкой. Она назвала его «зашкваром». Из-за этой ситуации между женщинами состоялся разговор, после которого каждый остался при своем мнении.