«Видимо, мои адвокаты напутали»: Петросян ответил на сообщения о долге в полмиллиона рублей

Юморист Евгений Петросян сообщил, что оплатил свою часть за экспертизу по делу о разделе имущества с бывшей женой Еленой Степаненко. Деньги были внесены пять лет назад, и в настоящее время обязательств нет.

Об этом артист рассказал изданию «Абзац».

Комментируя информацию о не до конца оплаченной экспертизе, Петросян сказал: «Видимо, мои адвокаты что-то напутали. Но сегодня уже инцидент разобрали. С моей стороны никаких отказов в оплате не было. Я свою часть оплатил давно, еще пять лет назад».

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году. Несколько лет супруги делили имущество, включая антиквариат и библиотеку с редкими книгами. После развода народный артист женился в пятый раз. Со своей избранницей Татьяной Брухуновой он воспитывает двоих детей.

Ранее сообщалось, что долг за экспертизу составляет 582 тыс. рублей. Не уточнялось, с кого планируется взыскать данную сумму.