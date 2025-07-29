Долг Аниты Цой по налогам вырос до 625 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Еще в начале июля журналисты сообщали, что Анита Цой задолжала по налогам на свое ИП 264 тысячи рублей, однако под конец месяца сумма задолженности перед ФНС выросла до 625 тысяч рублей.

Сама певица пока никак не комментировала новости.

Добавим, что Анита Цой владеет тремя компаниями: АНО «ЦЕНТР КРЕАТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ», ООО «ГАЛЕРЕЯ МАСТЕР» и ООО «ФУДСТАР». Дела у бизнеса певицы идут не очень хорошо — последняя компания ушла в 2024 году в минус на 3,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что актера Джаника Файзиева разыскивают из-за 3 миллионов рублей долгов по налогам. Выяснилось, что задолженность не погасила его компания, которая занимается производством визуальных эффектов для кино и сериалов.