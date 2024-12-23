Актер из «Ускоренной помощи» Олег Акулич рассказал о финансовых трудностях. Об этом сообщает Леди Mail.

На сегодняшний день Олег снимается в кино, гастролирует со своим спектаклем «Ни дать, ни зять» и играет в Театре Комедии. Однако, по словам актера, он не всегда был востребован. Акулич признается, что в одно время ему «приходилось выживать».

«Раньше мне действительно приходилось выживать, но сегодня, к счастью, своим финансовым положением я доволен. Ну и пора уже, в 65 лет-то!» — заявил артист.

Многие звезды имеют дополнительный заработок на рекламе в соцсети. Акулич признается, что потерял доступ к своему аккаунту, поэтому лишен подобной возможности. При этом, по словам артиста, он не расстроился: Олег не любит фотографироваться и выставлять жизнь напоказ.

«В соцсетях сидеть — не мое. Да и что я в них буду выкладывать? Сам я редко фотографируюсь, а чтобы еще и к кому-то из артистов, с которыми я работаю, подходить, просить вместе сняться, чтобы потом на свою страницу разместить — это я вообще со стыда сгорю», — резюмировал артист.

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