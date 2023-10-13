Актер из «Убойной силы» Павел Баршак находится в тяжелом состоянии после драки

Актер из сериалов «Каменская» и «Убойная сила» Павел Баршак находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Положительной динамики нет.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Положительной динамики нет, но и отрицательной тоже», - рассказал изданию собеседник.

За Баршаком наблюдают врачи. Известно, что он был госпитализирован после драки 8 октября. Она произошла из-за женщины. Актеру пробили грудную клетку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что актеру стало хуже в больнице. На КТ Баршаку диагностировали переломы ребер, гидроторакс и пневмоторакс.

В сентябре сообщалось о тяжелом состоянии композитора Александры Пахмутовой, перенесшей смерть мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. Как только вдова осознала случившееся, ее эмоциональное состояние ухудшилось. Врачи присматривали за Пахмутовой и давали успокоительные: сообщалось, что она плачет, не переставая.