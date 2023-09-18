В окружении Александры Пахмутовой сообщили о тяжелом состоянии композитора

Состояние 93-летней вдовы Александры Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. Композитор находится под присмотром врачей и принимает успокоительные: она целый день плачет, почти не переставая.

Подробности сообщает сайт mk.ru со ссылкой на источники в окружении знаменитости.

Со своим супругом Пахмутова прожила почти 70 лет. Сначала новость о смерти мужа она встретила стойко, но 18 сентября стало известно, что ее эмоциональное состояние ухудшилось.

«Состояние у нее сегодня в эмоциональном плане тяжелое… Александра Николаевна плачет практически весь день… Сегодня к ней пришло осознание произошедшего», - рассказали собеседники.

Все надеются, что она справится, но пока вдове «непросто».

Добронравов умер в больнице в возрасте 94 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Стало известно главное желание Пахмутовой, связанное с похоронами.