Динамика отрицательная: госпитализированному Павлу Баршаку стало хуже

Врачи рассказали об ухудшении состояния актера Павла Баршака, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, медики наблюдают отрицательную динамику в состоянии здоровья Баршака, которого накануне госпитализировали после драки. Врачи провели актеру КТ грудной клетки и диагностировали переломы ребер, гидроторакс (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмоторакс (скопление воздуха).

Напомним, происшествие случилось в ночь на 8 октября, когда Павел Баршак приехал в гости к своей подруге. Девушка пожаловалась актеру на сталкера, который преследует ее. Между мужчинами сначала завязался словесный скандал по телефону, а после обидчик приехал к дому девушки, залез на ее балкон и избил Баршака. Известно, что нападавший был знаком с артистом.

Ранее мы писали о том, что врачи сдерживают рак у Николая Дроздова благодаря гормонотерапии. Телеведущий уже не нуждается в постоянном нахождении в стационаре, он регулярно приезжает в больницу для уколов.