Актер из «Слова пацана» Минекаев отреагировал на резкие заявления Кологривого

Актер из «Слова пацана» Рузиль Минекаев отреагировал на резкие заявления Никиты Кологривого. Об этом стало известно в эфире шоу для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Никита Кологривый публично раскритиковал актеров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В новом интервью Рузиль отреагировал на критику коллеги по проекту.

Минекаев отметил, что многих артистов задели слова Никиты. Однако сам Рузиль не переживает из-за критики Кологривого. Более того, он считает, что Никита имеет право на личное мнение.

«Я узнал о его интервью только после того, как пошли слухи о том, что Кологривый всех слил в унитаз. У меня не вызвало это каких-то негативных эмоций», — заявил актер.

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