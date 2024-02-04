«Я испытывал дискомфорт»: Рузиль Минекаев рассказал о своей реакции на поцелуй с Пересильд

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший роль Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, рассказал о своих ощущениях от сцены с поцелуем с Анной Пересильд. В интервью Надежде Стрелец для шоу на YouTube он заявил, что испытал дискомфорт во время съемок.

Данную сцену сняли быстро, со второго или третьего дубля. Но актер не знал, что это был первый поцелуй Анны Пересильд, исполнившей роль Айгуль в сериале.

«Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», — пояснил Минекаев.

В реальной жизни артист счастлив в браке с женой Азизой. Знакомство пары произошло в театральном училище. Азиза первой заметила будущего супруга на линейке в 2016 году и влюбилась в него с первого взгляда. Отношения пары были непростыми, возлюбленные то сходились, то расходились. Но в итоге они прошли все испытания.

Ранее Рузиль Минекаев из «Слова пацана» рассказал, что фанаты хотят с ним сняться даже в бане.