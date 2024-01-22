Лера Кудрявцева объяснила, почему ушла от мужа

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что не спешит разводиться с мужем. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

В новом выпуске программы Лера рассказывала, как во время отпуска в ее квартире прорвало трубы. Внезапно певица Наталья Штурм прервала речь телеведущей и спросила про ее ситуацию в семье. К слову, Кудрявцева дала лаконичный ответ.

В эфире шоу Лера заявила: «Уйти — не равно развестись». Как выяснилось, знаменитость вынесла личное в публичное пространство для того, чтобы замотивировать супруга.

«Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему человека», — высказалась телеведущая.

Кроме того, Лера добавила, что рассталась с избранником без конфликта. По словам знаменитости, сейчас они с мужем решают их общую проблему.

Напомним, что в начале января Кудрявцева объявила о расставании с супругом. Тогда она публично обвинила спортсмена в алкоголизме.

Ранее психолог Инна Мирная назвала расставание Леры Кудрявцевой с мужем закономерным. Подробности смотрите в этой статье.