Станет универсальным артистом: музыкальный критик оценил вокал звезды «Слова пацана»

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил кавер Леона Кемстача на хит Александра Серова «Как быть», который актер исполнял в сериале «Слово пацана». Слова эксперта цитирует The Voice.

Благодаря проекту песня снова стала популярной, а теперь кавер на нее доступен к прослушиванию на стриминговых площадках.

«Слышно, конечно, что голос обработан. У парня достаточно скромные вокальные данные, но задатки есть. Если Леон прямо сейчас начнет профессионально заниматься с педагогом по вокалу, думаю, разовьет свои способности», – подчеркнул Евгений Бабичев.

Критик добавил, что и многие советские актеры могли петь на сцене: например, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян и Николай Караченцов. А вот сейчас таких универсальных артистов практически не осталось. Именно поэтому у Кемстача есть все шансы занять эту нишу.

«Леон на волне своей популярности может эту историю монетизировать, если, повторюсь, будет усердно заниматься. Не обязательно, чтобы это была песня с каким-то распевным мотивом. Не обязательно показывать какие-то верха», – отмечает эксперт.

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