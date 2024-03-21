Актер из сериала «Король и Шут» сообщил о продолжении проекта

Сериал «Король и Шут» получит продолжение. Об этом заявил актер Влад Коноплев, исполнивший в шоу роль Андрея Князева – Князя, передает RT.

«Создатели давно мне говорили об этом. Это даже сказано в фильме о фильме», - ответил артист на вопрос о том, получит ли проект новый сезон.

Коноплев уточнил, что дата начала съемок продолжения ему неизвестна, также отсутствует информация о том, будет ли он сам принимать в них участие.

В свою очередь сценарист сериала Дмитрий Лемешев отметил, что созданием нового сценария занимался не он, а режиссер Рустам Мосафир.

Напомним, премьера первого сезона «Короля и Шута» состоялась в марте 2023 года. Сюжет сериала строится вокруг солистов одноименной группы.

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