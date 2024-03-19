Актриса Анастасия Микульчина объяснила, чем опасен сериал «Слово пацана»

Актриса Анастасия Микульчина объяснила, чем опасен проект «Слово пацана». Звезда сериала «Сонька — Золотая Ручка» поделилась мнением с изданием «Страсти».

Анастасия Микульчина считает, что современная киноиндустрия находится «в плачевном» состоянии. По словам актрисы, продюсеры и режиссеры безответственно создают фильмы, беря за основу кровожадные сюжеты. В качестве примера Анастасия привела нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором «подростки убивают друг друга».

«Кино — оружие, это не громкие слова. Те фильмы, которые сегодня смотрят подростки, творят завтрашних взрослых, а они, в свою очередь, управляют нашей страной. Когда продюсеры ради кассы и рейтинга берутся за какой-то сюжет безответственно, за какие-то стрелялки или «Слово пацана», где подростки убивают друг друга, они творят серьезные вещи, за которые кому-то придется отвечать», — высказалась Микульчина.

По мнению актрисы, сериал «Слово пацана» не нужен современному зрителю. Анастасия отметила, что молодежи необходимы авторитеты, герои, на которых можно ориентироваться.

«Драться умеют и звери в зоопарке. Для этого не нужно быть человеком. Человеком нужно становиться вопреки звериным желаниям. Свобода — не то, что мы можем, а то, от чего мы можем отказаться во имя другого, себя в лучшем проявлении», — резюмировала актриса.

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