Актер Иван Жидков отправился на отдых в Турцию с молодой возлюбленной и детьми. Иван сообщил об отъезде из страны в соцсети.

В личном блоге Ивана появились кадры из Турции. Как выяснилось, актер вместе с семьей отправился на отдых и остановился в отеле, работающем по системе «все включено». Иван заснял детей и избранницу во время вечерней прогулки. Несмотря на веселое настроение, Жидков отметил, что скучает по дому.

«Степан, ты загорел! И какое у тебя настроение... загорелое. То ли дело Машка вон идет. Ладно, домой все хотим на самом деле, скучаем», — высказался артист на камеру.

Напомним, Иван состоит в отношениях с Марией Чередниченко, которая младше на 17 лет. Также актер воспитывает дочь от Татьяны Арнтгольц и сына от Лилии Соловьевой.

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