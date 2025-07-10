В Сети рассекретили новую девушку медиума Олега Шепса. Об этом сообщает E1.ru.

Олег Шепс не делится деталями из личной жизни, однако заявляет, что его сердце сейчас занято. Участник «Битвы экстрасенсов» не раскрыл личность возлюбленной, однако его поклонники похоже, нашли избранницу.

Так, в соцсетях обнаружили профиль некой Полины. Она выкладывала фотографии из тех же мест, где был Шепс, включая Таиланд. Известно, что девушка работает фотографом в Москве.