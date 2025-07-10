В Сети рассекретили новую девушку медиума Олега Шепса
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В Сети рассекретили новую девушку медиума Олега Шепса. Об этом сообщает E1.ru.
Олег Шепс не делится деталями из личной жизни, однако заявляет, что его сердце сейчас занято. Участник «Битвы экстрасенсов» не раскрыл личность возлюбленной, однако его поклонники похоже, нашли избранницу.
Так, в соцсетях обнаружили профиль некой Полины. Она выкладывала фотографии из тех же мест, где был Шепс, включая Таиланд. Известно, что девушка работает фотографом в Москве.
Сразу после того, как в Сети начали ходить слухи о том, что Полина встречается с Шепсом, она закрыла профиль в соцсетях. Сам медиум пока никак не комментировал расследование фанатов.
Напомним, Олегу Шепсу — 27 лет. Ранее ходили слухи о его романе с коллегой Ириной Игнатенко, однако сам он это отрицал. В конце 2024 года поклонники заподозрили, что у медиума роман с блогершей Дианой Астер.
Ранее мы писали о том, что Александр Шепс опроверг новости о своей госпитализации.