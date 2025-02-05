«Я был женат, геморрой знатный»: Иван Жидков рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц

Актер Иван Жидков пожаловался на бывшую жену Татьяну Арнтгольц. 41-летний мужчина заявил в личном Telegram-канале, что брак оказался для него «геморроем».

Напомним, что экс-супруги расстались 12 лет назад. У них осталась общая дочь Мария, которой они уделяют много времени и внимания. Сами артисты ведут закрытый образ жизни и редко рассказывают о личном. Но недавно Иван решил порассуждать на тему брака.

Жидков отметил, что жениться или выходить замуж – спорное занятие. Из плюсов - это показывает серьезность отношений. Но есть и минусы. На них мужчина акцентировал внимание.

«Юридические моменты про нажитое имущество, конечно, есть, и это важный момент. Я был женат, геморрой знатный, я вам скажу. Ни шагу без нотариально заверенного согласия "супруги" (слово-то какое унылое)», — написал артист.

Иван признался, что понимает желание женщины иметь гарантии. Но он считает, что гораздо важнее просто иметь рядом надежного человека, а не штамп.

«Жениться — дело не хитрое, детей там нарожать, а что потом с ними делать-то, если разведетесь? Папку по праздникам видеть? Больше прагматизма, внимательно выбирайте себе партнеров», – продолжил мужчина.

Актер добавил, что всегда можно успеть узаконить отношения, но делать это нужно «осторожно».

Звезда также рассказал, что финансовые вопросы должен решать мужчина. А на вопрос об употреблении алкоголя он ответил, что забыл его вкус.

Ранее мы писали о том, что Жидков рассказал о подготовке к свадьбе с молодой девушкой.