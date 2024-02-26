Режиссер Александра Франк объяснила феномен успеха актера Ивана Янковского. Александра поделилась мнением в эксклюзивном интервью с изданием «Страсти».

В 2019 году Александра завершила работу над фильмом «Он+Она». К актерскому составу проекта присоединился Иван Янковский. Правда, ему досталась лишь эпизодичная роль. Примечательно, что за прошедшие 5 лет он сумел стать главной звездой отечественного кино. Александра Франк считает, что феномен успеха Янковского заключается в его работоспособности.

«Как только он расположился в кресле на проекте КиноТест, стало сразу понятно, насколько серьезно он относится к профессии. Успех Ивана меня очень радует и совсем не удивляет. Его феномен в работоспособности и не разбазаривании своего таланта на всякие промежуточные проекты», — высказалась режиссер.

Полное интервью Александры Франк о современном кино и работе с Павлом Деревянко читайте здесь.