Кинокритик оценил шансы Кологривого и Янковского сыграть братьев Винчестеров в адаптации «Сверхъестественного»

Кинокритик и киножурналист Роман Григорьев прокомментировал слухи о том, что актеры Иван Янковский и Никита Кологривый сыграют братьев Винчестеров в адаптации сериала «Сверхъестественное». По его мнению, у звезд «Слова пацана» может получиться более брутальная версия проекта. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

По информации The Girl, телеканал ТНТ займется многосерийным фильмом в жанре фэнтези, ставшим за рубежом хитом. Сообщается, что главные роли, которые в оригинале исполнили Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, достанутся Ивану Янковскому и Никите Кологривому. Они уже успели вместе поработать в проекте режиссера Жоры Крыжовникова, где сыграли соперников.

По мнению кинокритика Григорьева, у российских актеров может получиться что-то интересное вне зависимости от сюжета адаптации.

«Я думаю, что у них интересно там получится на экране. Независимо от сюжета. Вообще, уже хорошо, что они играют не каких-то быдланов. В оригинале братья Винчестеры были слишком смазливые, а ребята (Иван Янковский и Никита Кологривый – прим. «Страсти») более брутальные», - заявил Григорьев.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского в театре.