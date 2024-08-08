«Он доставил мне столько боли»: племянница Ефремова неожиданно поблагодарила бывшего мужа-тирана

Актриса Ольга Ефремова поблагодарила бывшего мужа, который отобрал у нее сына. Об этом стало известно из соцсетей.

Ольга Ефремова накануне отпраздновала свой 37-й день рождения. Она вышла на связь с подписчиками и неожиданно поблагодарила бывшего мужа-итальянца, который регулярно ее избивал, а также увез ее 8-летнего ребенка в неизвестном направлении.

«Благодарю за весь бесценный опыт, который есть у меня в жизни. Благодарю даже бывшего мужа за то, что он доставил мне столько боли и страданий. Потому что он — отец моего ребенка, которого он у меня отнял», — заявила она.

Подписчики пожелали удачи Ефремовой и поддержали ее в комментариях: «Главное не отчаиваться. Все у вас будет отлично!».

Уже вечером девушка опубликовала кадры с празднования дня рождения в ресторане.

Напомним, Ольга Ефремова несколько раз жаловалась на избиения со стороны бывшего мужа. Последний случай произошел в июне 2024 года — тогда актрису госпитализировали с сотрясением мозга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.