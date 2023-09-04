Актер Иван Охлобыстин назвал крестника Артура Смольянинова* глупым человеком

Иван Охлобыстин назвал Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) глупым человеком. Актер поделился откровением с изданием ТАСС.

Ни для кого не секрет, что для Ивана Артур является крестником. Однако из-за политических разногласий знаменитости прекратили общение. По словам Охлобыстина, его коллега — хороший, но «глупый парень». Артист убежден, что Смольянинов* «по дурости ляпнул лишнее», но из-за гордыни не смог отказаться от своих слов. Все это привело к тем проблемам, которые он сейчас имеет на территории РФ.

«У него очень высокий уровень самомнения», — высказался Иван.

Напомним, после отъезда из России крестник Охлобыстина гастролирует по городам США и зарабатывает на жизнь, исполняя песни собственного сочинения.

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*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга