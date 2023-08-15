Уехавший из РФ Артур Смольянинов* хочет продолжить актерскую карьеру в Голливуде

Уехавший из РФ Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хочет продолжить актерскую карьеру в Голливуде. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на новое интервью знаменитости.

После отъезда из страны актер увлекся музыкой. На данный момент он гастролирует по городам США и исполняет песни собственного сочинения. По мнению артиста, он неплохо справляется с новой ролью, поэтому не планирует останавливаться на достигнутом.

«Мне нравится писать. У меня получается. Много уже написано. По сути дела, у меня жизнь началась заново», — высказался экс-супруг Дарьи Мельниковой.

При этом знаменитость не намерен отказываться от актерского поприща. По словам Смольянинова*, у него есть мотивация для того, чтобы начать сниматься. Однако возобновлять свою карьеру он хочет только в Голливуде.

Высказался артист и о своей семье из России. Знаменитость признался, что скучает по родственникам, но возвращаться в страну он не планирует. «Все эти чувства переносимы», — резюмировал артист.

Ранее Дарью Мельникову раскритиковали за то, что она привела маленького сына на вечеринку. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга