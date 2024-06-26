Скрывающийся от многомиллионных алиментов Игорь Петренко вручил премию «Золотая маска»

Скрывающийся от многомиллионных алиментов Игорь Петренко был одним из членов жюри премии «Золотая маска». На мероприятии актер появился вместе с молодой супругой Кристиной Бродской.

24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве прошла торжественная церемония вручения премии «Золотая маска». Актрису Елизавету Боярскую и ее коллегу Игоря Черневича признали лучшим актерским дуэтом за роли в спектакле «Чайка» Льва Додина в Малом драматическом театре — Театре Европы.

Премию актерам вручал Игорь Петренко, который вышел в свет с молодой супругой. Кристина появилась на мероприятии в голубом платье, кардигане молочного цвета и бежевых туфлях-лодочках, пишет Woman.ru.

Долг Петренко по алиментам на сыновей перед актрисой Екатериной Климовой составил 9,2 млн рублей. Актер заявил, что журналисты «нарисовали фантазию и свои домыслы». При этом Петренко не стал отрицать, что есть непогашенный долг перед бывшей женой, который он постепенно закрывает.

Звезда фильма «Тарас Бульба» был женат на Екатерине Климовой с 2004 по 2014 год. В браке родились сыновья Корней и Матвей. В сентябре 2016 года супругой актера стала актриса Кристина Бродская. В союзе появились на свет дочери София-Каролина, Мария и Ева.

Недавно один из сыновей актера от предыдущего брака окончил девятый класс. Петренко не посетил мероприятие.