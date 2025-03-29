Актер Гоша Куценко отказался от «Запорожца», в котором обнаружили тело женщины

Гоша Куценко отказался от автомобиля, в котором обнаружили тело 36-летней девушки. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер не собирается предъявлять имущественных претензий к убийце и забирать «Запорожец», в котором произошла трагедия. Потерю старого автомобиля, стоящего на специальной стоянке, компенсирует автопарк.

Автомобиль достался Куценко в 2019 году после съемок не вышедшего в прокат фильма. Однако сам артист последний раз садился за руль «Запорожца» 2023 году, затем он припарковал машину в одном из дворов Кутузовского проспекта и накрыл чехлом, но закрывать дверь не стал и бросил ключ под коврик.

Напомним, что в январе этого года «Запорожце» актера обнаружили труп 36-летней Дарьи Шуваловой с ножевыми ранениями. Ее лишил жизни Альберт Абдуллин, ранее судимый за изнасилование, грабеж и разбой. Он признался, что выпивал на улице со знакомой, однако затем их общение переросло в ссору. Затем мужчина спрятал тело в машине Куценко, в которой она иногда ночевал.

Ранее мы писали о том, что Гоша Куценко резко отреагировал на вопрос о «Запорожце», в котором нашли труп.

Также сообщалось, что у убитой в автомобиле Гоши Куценко женщины остались двое детей.