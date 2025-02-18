Гоша Куценко резко отреагировал на вопрос о «Запорожце», в котором нашли труп
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Актер Гоша Куценко впервые прокомментировал ситуацию с «Запорожцем», в котором нашли труп. Артист не только не стал отвечать на вопрос, но и показал средний палец.
Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Звездная пыль».
«Не могли не спросить, что в итоге стало с той машиной, про которую все писали?» - спросила журналистка у Куценко.
На это актер показал средний палец и ушел.
Напомним, 19 января в «Запорожце» нашли труп женщины. Был задержан подозреваемый в убийстве – им оказался 30-летний мужчина. Он объяснил, что после употребления алкоголя поругался с жертвой и ударил ножом, тело спрятал в салоне машины.
Также сообщалось, что «Запорожец» не был закрыт. Следов взлома при осмотре не обнаружили.
Машину голубого цвета Куценко купил в 2019 году. В последние годы автомобиль стоял под брезентом во дворе на Кутузовском проспекте. На машине висел один неоплаченный штраф.