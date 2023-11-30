Певец Юлиан назвал людей, тянувших Пугачеву вниз

Певец Юлиан назвал имена людей, которые, по его мнению, тянули артистку Аллу Пугачеву вниз. Одним из них оказался композитор, аранжировщик и певец Сергей Челобанов.

Комментарий Юлиана приводит сайт mk.ru.

Исполнитель отметил: окружение Пугачевой было разным. С одной стороны, это были композитор Раймонд Паулс и Илья Резник, а с другой – Челобанов.

Примадонна не раз пыталась спасти его и наставить «на путь истинный», утверждает Юлиан. Кроме того, на ее «Рождественских встречах» периодически появлялись «странные персонажи». Их имен певец не привел.

«Получается, что Паулс с Резником тянули её наверх, а Челобанов и другие странные персонажи - вниз», - сказал он и предположил, что артистке самой это нравилось.

Ранее актер Станислав Садальский первым заговорил, что окружение Пугачевой было сложным и все время тянуло ее вниз. Подробнее читайте тут.