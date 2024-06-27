НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июня 2024, 16:36
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Актер Филипп Янковский показал редкое фото с женой Оксаной Фандерой из Турции

Актер Филипп Янковский показал редкое фото с женой Оксаной Фандерой из Турции

© Starface.ru

Актер Филипп Янковский показал редкое фото с женой Оксаной Фандерой из Турции. Артист посвятил возлюбленной новый пост в соцсети.

Филипп Янковский и Оксана Фандера — одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Елизавету, которые продолжили актерскую династию. В личном блоге Янковский сообщил об отъезде из России: он и Фандера находятся в Турции. Актер показал редкое фото с женой в цветах.

Для съемки Филипп выбрал расслабленный образ. Он надел кепку, рубашку и футболку.

Актер Филипп Янковский показал редкое фото с женой Оксаной Фандерой из Турции

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Иван Янковский снялся в рекламе российского бренда за крупный гонорар. О съемках актера сообщила экс-главный редактор журнала Tatler Russia Ксения Соловьева. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем. В начале 2024 года модель рассталась с молодым бизнесменом Русланом Гасановым.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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Филипп Янковский