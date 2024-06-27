Актер Филипп Янковский показал редкое фото с женой Оксаной Фандерой из Турции. Артист посвятил возлюбленной новый пост в соцсети.

Филипп Янковский и Оксана Фандера — одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Елизавету, которые продолжили актерскую династию. В личном блоге Янковский сообщил об отъезде из России: он и Фандера находятся в Турции. Актер показал редкое фото с женой в цветах.

Для съемки Филипп выбрал расслабленный образ. Он надел кепку, рубашку и футболку.