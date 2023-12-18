Актер Евгений Миронов сообщил, что спутал Орбакайте с Ветлицкой при знакомстве

Актер Евгений Миронов сообщил, что спутал Кристину Орбакайте с Натальей Ветлицкой при знакомстве. Об этом стало известно из эфира шоу «Синяя птица».

Во время передачи Евгений вспомнил о съемках в фильме «Лимита». Тогда его коллегами по проекту стали Владимир Машков и Кристина Орбакайте. Как выяснилось, на съемочной площадке произошел неприятный инцидент.

Находясь в одном помещении с Кристиной, Евгений захотел сделать ей комплемент. Однако Миронов спутал Орбакайте с Ветлицкой. По воспоминаниям актера, после этого дочь Аллы Пугачевой неделю с ним не разговаривала.

«Я сказал: «Мне так нравится ваша песня». Она спросила, какая именно. Я ответил: «Посмотри в глаза, я хочу сказать»», — рассказал Миронов.

В эфире шоу Евгений отметил, что это — забавная ситуация. Однако Николай Цискаридзе встал на защиту Кристины и заявил, что ей было не очень смешно.

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