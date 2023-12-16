Вернувшаяся в РФ ради корпоративов Кристина Орбакайте уже купила билеты в США

Вернувшаяся в Россию ради выступления на новогоднем концерте «Песня года» и корпоративов Кристина Орбакайте вновь собирается в США, где живут ее муж, бизнесмен Михаил Земцов и 11-летняя дочь Клавдия.

По данным Telegram-канала Mash, артистка уже купила билеты на самолет и уедет после завершения новогодних корпоративов. Ранее она снизила стоимость выступления с 5 до 4,5 миллионов рублей.

Отмечается, что дочь74-летней Аллы Пугачевой планирует уехать из России до конца февраля, но свое отсутствие на Родине представит как отпуск.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что вернувшаяся в Россию Кристина Орбакайте будет выступать на новогодних праздники на корпоративах. По его словам, как и любой коммерческий артист, она не откажется от возможности побольше заработать. Критик подчеркнул, что скрываться артистке нет смысла, ведь никаких заявлений она не делала, да и спрос на нее среди заказчиков есть.