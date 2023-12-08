Актер Евгений Цыганов вышел в свет с 18-летней дочерью и женой Юлией Снегирь. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась церемония закрытия фестиваля кино «Зимний». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Евгений. Примечательно, что актер вышел в свет не один, а в компании семьи. Сперва он позировал на красной дорожке вместе с 18-летней дочкой. Для мероприятия она выбрала серую рубашку, черные брюки и ботинки на плоской подошве. Затем к ним присоединилась Юлия Снегирь. Актриса отдала предпочтение брючному костюму и собрала волосы в хвост. Евгений удивил публику неожиданной сменой имиджа, сделав короткую стрижку.

Примечательно, что 18-летняя Полина пошла по стопам звездного отца и выбрала сферу кино. Наследница Евгения получила награду в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «110».

Ранее сообщалось о том, что актер Евгений Цыганов потерял память на съемках фильма «1993». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что экс-избранник телеведущей Ксении Бородиной вышел в свет с беременной возлюбленной.