«Вырубили во время съемки драки»: Евгений Цыганов признался в потери памяти

Актер Евгений Цыганов сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Александра Велединского «1993». По признанию артиста, на съемках происходило много интересного, а один из рабочих дней едва не стоил ему всех воспоминаний.

Оказалось, что во время постановки драки Цыганов пропустил удар и потерял сознание. Очнувшись, он не помнил совершенно ничего и даже не понимал, в каком времени находится. О том, что сейчас 2023 год, Евгений узнал уже по дороге к врачу.

«Мне попали в нервное окончание челюсти, я потерял память на некоторое время. И не помнил не только о том, чем занимаюсь и кого играю, — я не помнил вообще, в какое время живу», - рассказала актер в интервью Газете.Ru.

Впрочем, воспоминания вскоре к Евгению все же вернулись и, восстановившись окончательно, он вновь смог приступить к работе. Напомним, что фильм «1993» раскрывает события Октябрьского путча. Цыганов сыграл в нем физика Виктора Брянцева.

Ранее стало известно, что сын Александра Домогарова возобновил съемки проекта, который был прервал из-за болезни и смерти его матери.