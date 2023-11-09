32-летний певец Влад Соколовский сообщил о тайной женитьбе на матери своего сына. Об этом стало известно из эфира шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

В 2019 году артист объявил о романе с Ангелиной Сурковой. Спустя три года у пары родился сын, но при этом знаменитости не спешили играть свадьбу. В беседе с Чуриковой Соколовский признался, что для него пышное торжество — лишь празднование регистрации брака. Кроме того, Влад удивил собеседницу, заявив о тайной женитьбе. Как выяснилось, пара расписалась после рождения ребенка.

«Просто зашли в МФЦ. С нами был друг Игорь Калмыков, который нас поздравил», — высказался певец.

Оказалось, что Соколовский сделал избраннице предложение, вернувшись с проекта «Звезды в Африке». Яна удивилась поступку артиста, который сначала женился, а потом вручил возлюбленной кольцо.

«Я сделал предложение, когда захотел. Вдумайтесь, мы обычно планируем, и потом мужик понимает, что назад дороги нет», — резюмировал певец.

Ранее певец Влад Соколовский поблагодарил Константина Меладзе за полученный опыт. Подробности смотрите в этой статье.