Актер Дмитрий Харатьян признался, что стал социофобом из-за звездной болезни

Харатьян признался, что социофобия помогла ему справиться со звездной болезнью, об этом пишет aif.ru.

Творческая жизнь Дмитрия Харатьяна началась в 16 лет с роли в фильме «Розыгрыш». По словам актера, на момент съемок «Гардемаринов» его уже узнавали на улицах.

«Понятно, что уже было имя — когда говорили "Харатьян", люди понимали, кто это такой, лицо вспоминалось. Я в этом смысле счастливый артист — у меня не одно название фильма и не одна роль, а несколько, которые стали знаковыми», — рассказал он.

Харатьян объяснил, что смог преодолеть звездную болезнь еще в 17 лет, после выхода фильма «Розыгрыш». Помогла ему в этом заниженная самооценка.

«Заниженная самооценка помогла мне справиться с симптомами звездной болезни. Сначала было очень приятно, что меня все узнают, но потом быстро понял, что меня идентифицируют с моим героем, а я другой», — рассказал актер.

При этом знаменитость признается, что известность сильно отразилась на его характере — он не любит находиться в центре внимания.

«У меня возник внутренний диссонанс и конфликт с самим собой. Я спрятался и стал социофобом. До сих пор мне сложно общаться с незнакомыми людьми и выходить в народ», — признался Харатьян.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Харатьян заявил, что назвал сына Иваном по просьбе Светланы Дружининой.