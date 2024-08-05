Актер Дмитрий Харатьян больше не будет вести патриотическую передачу «Наши». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1».

Дмитрий Харатьян и певица Юта почти год вели патриотическую программу, посвященную жителям Донбасса. Как выяснилось, с 5 августа у передачи будут новые ведущие — военкор Николай Долгачев и Ольга Армякова, которые побывали в зоне военных действий.

«В центре их внимания — те, кто творит историю своими руками, кто меняет мир, кто принимает самые важные решения каждый день, — это наши люди. Гости в студии расскажут свои истории, которые дополнят острые репортажи на самые обсуждаемые темы и включения с передовой», — сказано в анонсе передачи.

На данный момент Дмитрий не комментировал свой уход из программы. Также нет данных о том, чем теперь займется актер.

Ранее сообщалось, что 26-летний сын Дмитрия Харатьяна снимет фильм о блокадном Ленинграде с Александром Балуевым. В России и Белоруссии начались съемки драмы «Карузо». Подробности читайте в этой новости.

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