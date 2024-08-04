«Сам не получал фактически ничего»: почему Филипп Киркоров лишился солидного гонорара на юге России

Недавно певец Филипп Киркоров признался, что впервые за всю его карьеру курортный сезон в этом году пройдет без его концертов. Однако, как выяснилось, проблемы с выступлениями на юге России артист испытывал проблемы и раньше. Так, он лишался солидных гонораров, а иногда был вынужден выходить на сцену бесплатно. Об этом в беседе с mk.ru заявил концертный продюсер Сергей Лавров.

«Раньше Филипп всегда на югах работал „на кассу“. То есть сам проводил свои концерты. Он получал не фиксированный гонорар за выступление, а только доход за минусом расходов», — рассказал продюсер.

Сергей Лавров привел в качестве примера концерты Филиппа Киркорова в Сочи. Так, билетов на выступление артиста было продано на 5 млн рублей, но из этой суммы «вычитались расходы на свет, звук, аренду зала, перелет, проживание в отеле, питание».

«Оставалось реально три копейки, которые Филипп отдавал коллективу. А сам не получал фактически ничего. Это действительно было так», — отметил собеседник издания.

Продюсер подчеркнул, что в те годы заработок не имел для певца особого значения, поскольку он «жил концертами». Однако иногда Филипп Киркоров все же иногда шутил по поводу южных выступлений.

«Филипп в разговорах со мной всегда шутил на эту тему и говорил: „Слушай, иногда, чтобы отработать Сочи или Анапу, нужно самому еще доплатить“. Но ему это нравилось, потому что Киркоров тогда жил концертами, своими шоу. Для него неважно было, за сколько работать. Главное — выходить к зрителям», — заявил Сергей Лавров.

Как отметил продюсер, сейчас у артиста в приоритете его дети, которым «надо уделять внимание». Более того, за годы работы на сцене у Филиппа Киркорова «накопилась усталость» и «уже нет оптимизма ездить просто так».

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров отказался от гастролей в курортных городах из-за съемок в фильме.