Актер Дмитрий Иосифов заработал 1200 рублей за роль Буратино. Об этом знаменитость сообщил изданию aif.ru.

Дмитрий исполнил роль в культовом фильме «Приключение Буратино», когда ему было 9 лет. По словам актера, по тем временам он получил большие деньги за участие в проекте: у него была «самая высокая» детская зарплата. Как выяснилось, этому поспособствовал режиссер Леонид Нечаев.

«Дядя Леня выбил мне персональную ставку. Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных», — сообщил Иосифов.

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