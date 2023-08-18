Директор Пьера Нарцисса рассказал о неудачной пластике за 750 тысяч рублей. Сергей Дворцов поделился откровением с изданием mk.ru.

В беседе с журналистами Сергей прокомментировал конфликт певицы Славы с хирургом Тимуром Хайдаровым. По мнению директора Пьера, врачи должны давать гарантию в безопасности процедуры. Вот почему он встал на защиту артистки и рассказал о своем неудачном опыте.

Как выяснилось, в 2011 году Дворцов попал в ДТП, после которого у него был рассечен подбородок. Чтобы исправить этот дефект, Сергей обратился в частную клинику. За операцию хирург потребовал 750 тысяч рублей.

После перенесенной манипуляции у Дворцова не только разошлись швы, но и опухло все тело. «Держалась температура под сорок неделю. Мне было очень плохо. Я не был осведомлен заранее о том, что могут быть побочные явления», — высказался директор Пьера.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что адвокат Сергея потребовал вернуть ему половину суммы. Получив желаемое, Дворцов вновь лег под нож хирурга, чтобы исправить старую врачебную ошибку.

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