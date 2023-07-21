«Не пойду»: сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов рассказал о главном страхе Рины Зеленой

Актер и режиссер Дмитрий Иосифов, сыгравший Буратино в одноименном фильме Леонида Нечаева, рассказал, что его коллега Рина Зеленая на съемках боялась утонуть. Женщина запомнилась зрителям благодаря роли черепахи Тортиллы. Об этом сообщается на сайте aif.ru.

В беседе с журналистами Иосифов поведал о необычных случаях на съемочной площадке. Во время съемок в легендарном фильме актеру было всего девять лет. Народной артистке РСФСР Рине Зеленой – 74 года. В музыкальном фильме присутствует эпизод, где Зеленая поет на пруду «Романс черепахи Тортиллы» со словами «Я сама была такою триста лет тому назад».

Иосифов утверждает, что этот эпизод дался с большим трудом, так как артистка боялась утонуть. По его словам, это было очень смешно, когда Рина отказалась зайти на плот – огромный зеленый лист с креслом.

«Она так посмотрела и говорит: «Я туда не пойду», – вспоминает артист.

Звезда отметил, что в ответ ей сказали, что все надежно и этот плот сможет выдержать хоть всю команду. На это Зеленая попросила доказательств. Тогда режиссеру картины пришлось загнать туда 18 человек. Только тогда она увидела и согласилась.

«Ну, ладно», – сказала женщина.

Напомним, что Дмитрий Иосифов стал почетным гостем фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ».

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